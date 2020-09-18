Trafik kazasında hayatını kaybeden Asteğmen Mahmut Dağlı, Konya'da toprağa verildi
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Trafik kazasında hayatını kaybeden Asteğmen Mahmut Dağlı, Konya'da toprağa verildi

Hatay'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Asteğmen Mahmut Dağlı, Konya'da düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Asteğmen Mahmut Dağlı, Konya'da toprağa verildi
18.09.2020 15:57 | Son Güncelleme: 18.09.2020 16:00

Hatay'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Asteğmen Mahmut Dağlı, Konya'da düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Konya Havalimanı'ndan alınan Dağlı'nın (25) Türk bayrağına sarılı naaşı, Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'ndeki Paşa Meydanı'na getirildi.

Dağlı'nın üzüntülü annesi Hatice Dağlı ve babası Mehmet Dağlı'yı, yakınları teskin etmeye çalıştı.

Asteğmen Dağlı için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törenin ardından Dağlı'nın cenazesi, Ladik Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene şehidin yakınları, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Serhat Çetinkaya
Serhat Çetinkaya
AA Editörü
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