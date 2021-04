Trafik kazasında hafızasını kaybetti, müzik tutkusuyla hayata sarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğünde bateri öğrencisiyken 10 yıl önce motosiklet kazasında hafıza kaybı yaşayan Kaan Bahadır, doktorlarının tavsiyesiyle sanat eğitimine yeniden başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğünce her yıl açılan yetenek sınavını kazanarak bateri bölümüne devam eden Bahadır (34), 2011 yılında motosiklet kazası sonucu yaralandı.

Kazada hafızasını kaybeden ve doktorların tavsiyesi üzerine tedavisinin yanında Büyükşehir Belediye Konservatuvarında müzik eğitimine yeniden başlayan Bahadır, beyin fonksiyonlarındaki gelişimle yeniden hayata sarıldı.

Bahadır, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 48. yıl dönümü dolayısıyla 21 Mart'ta YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirilen anma konserinde de görev aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahadır, bir mucize eseri hayatta olduğunu belirterek, yaşadıklarına hayatta az rastlanacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Konservatuvarının hayatını yeniden inşa etmesinde büyük rolü olduğunu aktaran Bahadır, "Konservatuvar beni o zor günlerde hiç yalnız bırakmadı. Bıkmadan, usanmadan, yılmadan ayağa kalkmam için her an yanımda oldu. Büyükşehir Konservatuvarı sayesinde yeniden müziğe döndüm. Müzik sayesinde de yeniden ve sil baştan hayatımı kazandım. Her şey için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı