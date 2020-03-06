Trafik kazasında dingili kopan otomobilden hafif yaralı kurtuldu
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Temel Dalkıç (56) idaresindeki 35 HB 3848 plakalı tır, İzmir-İstanbul kara yolunda seyir halindeyken, Güzelköy Kavşağı yakınlarında bir akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan Ahmet Yaşadı (27) idaresindeki 45 HY 412 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin arka dingili koparak yola fırladı.
Otomobilden kopan parçalar aynı yönde seyir halinde olan Ali Parlak idaresindeki 35 AAB 692 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Ahmet Yaşadı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaşadı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA