Trafik Kazasında Can Pazarı: 8 Yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre; Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 Karayolunun Ayvalık sınırı içerisinde kalan Şehirlerarası Terminal sapağında saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada; Çanakkale istikametinden gelen Murtaza Kara yönetimindeki 34 UK 1719 plakalı otomobil, o sırada ana yola çıkan Sefer Erden idaresindeki 16 BUD 41 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjde bulunan trafik ışıklarına çarpan araç, karşı yönden gelen ve kırmızı ışıkta bekleyen Sertaç Taş yönetimindeki 10 BGF 86 plakalı araca da çarparak ters döndü. Bir anda can pazarına dönen olay yerine ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları araçlardan çıkarttı. 8 yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA