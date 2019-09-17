Trafik kazasında bir polis yaralandı
Ataşehir'deki trafik kazasında bir polis yaralandı.
Ataşehir'deki trafik kazasında bir polis yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ş.T. idaresindeki 34 NF 8351 plakalı otomobil, Ataşehir'de bir alışveriş merkezinin otoparkından çıkarken motosikleti polisle çarpıştı. Kazada, polis memuru hafif şekilde yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, kazada yaralanan polis hastaneye kaldırıldı.
Sürücü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.