Trafik kazasında ağır yaralanan motokurye hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trafik kazasında ağır yaralanan motokurye hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motokurye, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motokurye, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Eşrefpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Eşrefpaşa istikametinden Konak yönüne seyir halinde olan Tolga İdis idaresindeki 35 AUF 488 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 35 KB 8315 plakalı Fiat marka araç ile kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken, kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İdis, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan motokurye Tolga İdis, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen motokurye Tolga İdis'in, hastanede acı haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. İdis'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Trafik kazasında ağır yaralanan motokurye hayatını kaybetti
Trafik kazasında ağır yaralanan motokurye hayatını kaybetti
Trafik kazasında ağır yaralanan motokurye hayatını kaybetti
Trafik kazasında ağır yaralanan motokurye hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Durmayı sevmiyorum' sözleriyle hatırlanan Aksaraylı sürücü, aşırı hız nedeniyle takla attı
"Durmayı sevmiyorum" sözleriyle hatırlanan Aksaraylı sürücü, aşırı hız nedeniyle takla attı
Hatay'da freni boşalan vinç dehşet saçtı: 4 ölü, 4 yaralı
Hatay'da freni boşalan vinç dehşet saçtı: 4 ölü, 4 yaralı
İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma
İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Devlet Bahçeli Yıldırım Akbulut
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trafik kazasında ağır yaralanan motokurye hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 21:31:09. #1.16#

title