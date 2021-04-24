Trafik kazasında ağır yaralanan motokurye hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motokurye, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motokurye, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Eşrefpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Eşrefpaşa istikametinden Konak yönüne seyir halinde olan Tolga İdis idaresindeki 35 AUF 488 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 35 KB 8315 plakalı Fiat marka araç ile kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken, kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İdis, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan motokurye Tolga İdis, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen motokurye Tolga İdis'in, hastanede acı haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. İdis'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı