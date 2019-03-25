Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Çocuk Hayatını Kaybetti

Samsun'un Havza ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Buğday Pazarı Kavşağı'nda önceki gün, Salim Demir'in kullandığı 55 AZT 49 plakalı minibüsün, Kurtça Kaya yönetimindeki 60 AV 717 plakalı otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan anne Fatma Kaya'nın ardından 13 yaşındaki oğlu Özcan Kaya da hayatını kaybetti.

Anne Kaya'nın cenazesinin, dün Vezirköprü ilçesi Boğa Mahallesi'nde toprağa verildiği öğrenildi.

Baba Kurtça Kaya, çocukları Batuhan (6) ve Nisanur Kaya'nın (9) tedavileri sevk edildikleri Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Yedinci sınıf öğrencisi Kaya'nın cenazesi ise Vezirköprü ilçesi Boğa Mahallesi'nde kılınan namazın ardından gözyaşları içinde annesinin yanında defnedildi.

Kaynak: AA