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Trafik kazasında 5 öğretmen yaralandı

Trafik kazasında 5 öğretmen yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Görev yaptıkları köy okuluna giden 5 öğretmen geçirdikleri trafik kazası sonucu yaralandı.

GÜRÜN, SİVAS (İHA) - Görev yaptıkları köy okuluna giden 5 öğretmen geçirdikleri trafik kazası sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Gürün ilçesi Beypınarı köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada 58 EA 590 plakalı Renault marka otomobil, Gürün ilçesinden Beypınarı köyüne seyir halindeyken yağan karın etkisi ile yolun kaygan oluşu sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Araçta bulunan, görevli oldukları köy okuluna gitmek isteyen C.C.(27), D.A.(26), A.A.(25), S.9.(26) ve F.S.A.(32) isimli öğretmenler yaralandı. Yaralı öğretmenler ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğretenlerin hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Trafik kazasında 5 öğretmen yaralandı

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