Trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı - Haberler | Güncel

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Hüseyin G. idaresindeki 11 DL 044 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Aziz İ'nin kullandığı 06 HB 3655 plakalı otomobil, Pelitözü Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Hüseyin G. ile diğer araçta bulunan Zübeyde İ. (62) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerinin ardından Bilecik Eğitim Araştırma ve Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışanların yakınları arasında çıkan tartışma ise polisin araya girmesi sonucu büyümeden sonlandırıldı.

Trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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