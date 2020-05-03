Trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

D-650 kara yolunun yan yolunda seyreden İbrahim E'nin kullandığı 11 EH 269 plakalı otomobil, telefon direğine ve beton duvara çarptı.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü ile otomobildeki Ali K, Mustafa K. ve Şevket Evciman, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Geyve İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Evciman, Sakarya Yenikent Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralı Evciman, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA