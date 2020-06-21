Trafik kazasına ilk müdahaleyi Sakarya Valisi Kaldırım yaptı Valiler kararnamesiyle Elazığ'dan Sakarya Valiliğine atanan Çetin Oktay Kaldırım, göreve başladığı ilk gün karşılaştığı trafik kazasına ilk müdahaleyi yaptı.

Valiler kararnamesiyle Elazığ'dan Sakarya Valiliğine atanan Çetin Oktay Kaldırım, göreve başladığı ilk gün karşılaştığı trafik kazasına ilk müdahaleyi yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, göreve başladığı ilk gün Taraklı ilçesini ziyaret eden Vali Kaldırım, dönüş yolunda Geyve ilçesi Doğantepe kavşağında bir aracın kontrolden çıkarak takla attığını görünce aracını durdurdu.

Kaldırım, kazanın şokunu yaşayan aileyi teselli ederek, "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Sağlık ekipleriyle de iletişime geçen Kaldırım, sağlık personelinin olay yerine gelmesiyle yoluna devam etti.

Vali Kaldırım, daha sonra yetkililerden hafif yaralı biri çocuk 4 kişinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA