Son dakika haberleri: Trafik kazası yapan motosikletli paket servis kuryesi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Trafik kazası yapan motosikletli paket servis kuryesi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Bolu'da paket servis motosikleti ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet kuryesi hayatını kaybetti.

Bolu'da paket servis motosikleti ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet kuryesi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Beşkavaklar Mahallesi Behiye Baysal Caddesi ile Necdet Gören Caddesi kavşağında Emrah Çınar (35) idaresindeki 14 NB 468 plakalı paket servis kurye motosikleti ile H.Ö.A. yönetimindeki 06 V 0629 plakalı otomobil ve K.T idaresindeki 06 ROF 14 plakalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen trafik kazasında yola savrulan ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerine gelen sağlık ekipleri önce yolda sonra da ambulansın içinde dakikalarca kalp masajı yaptı.

Daha sonra ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Emrah Çınar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüleri ise olay yerine gelen polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Son dakika haberleri: Trafik kazası yapan motosikletli paket servis kuryesi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Trafik kazası yapan motosikletli paket servis kuryesi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Trafik kazası yapan motosikletli paket servis kuryesi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Trafik kazası yapan motosikletli paket servis kuryesi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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