Trafik kazası tartışmasında kalp krizi geçirdi, yoldan geçen sağlık görevlisinin müdahalesiyle hayata döndü

SAMSUN - Samsun'da trafik kazasından kaynaklanan tartışma sırasında kalp krizi geçiren otomobil sürücüsü, o sırada yoldan geçen bir sağlık görevlisinin suni teneffüsü ve Kızılay görevlilerinin kalp masajı müdahalesiyle hayata döndü.

Olay, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı İç Kavşak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa S. idaresindeki 46 EN 603 plakalı otomobil ile Bayram A.'nın kullandığı 55 AU 036 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken iki sürücü de otomobillerinden inip bir süre tartışmaya başladı. Tartışma bittiği sırada Mustafa S. aniden yere yığıldı. Bir süre sonra şahsın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Kalp masajını çevredeki vatandaşlar yaptı

Bu sırada tesadüfen yoldan geçen bir kadın sağlık görevlisi şahsa suni teneffüs yaptı. Daha sonra ise olay yerine yakında olan Kızılay görevlileri de şahsın yanına gelerek ona kalp masajı yapmaya başladı. Sağlık görevlisi ve Kızılay görevlilerinin yaklaşık 15 dakikalık müdahalesinin ardından, ihbar üzerine 112 acil sağlık ekipleri olay yerine geldi. Kalp krizi geçiren şahsa olay yerinde sağlık ekipleri de kalp masajı yaptıktan sonra onu Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından şahıs daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi.

Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA