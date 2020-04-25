Trafik kazası sonrasında bacakları şişen kadın yardım bekliyor
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Tokat, Haber

Trafik kazası sonrasında bacakları şişen kadın yardım bekliyor

Trafik kazası sonrasında bacakları şişen kadın yardım bekliyor Tokat'ta geçirdiği trafik kazası sonrasında bacakları şişerek yürüyemez hale gelen kadın, tedavisi için doktorlardan yardım bekliyor.

25.04.2020 12:13 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:17
Trafik kazası sonrasında bacakları şişen kadın yardım bekliyor

Trafik kazası sonrasında bacakları şişen kadın yardım bekliyor

TOKAT - Tokat'ta geçirdiği trafik kazası sonrasında bacakları şişerek yürüyemez hale gelen kadın, tedavisi için doktorlardan yardım bekliyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesi Osmaniye Mahallesinde ikamet eden 5 çocuk annesi 62 yaşındaki Sennaz Çelik, 2008 yılında trafik kazası geçirdi. Traktörden düşerek römorkun tekerinin karın bölgesinden geçmesi sonucu ağır yaralanan kadın bir dizi operasyon geçirdi. Yaklaşık 4 yıl önce bacaklarında şişlik oluşmaya başlayan kadın bir süre sonra yürüyemez hale hale geldi. İhtiyaçlarını kızı ve torunun yardımı ile karşılayabilen Çelik, damar bozukluğu nedeniyle oluşan Nefödem hastalığı ile mücadele ediyor. İstanbul'da ve Tokat'ta tedavi gördüğünü ifade eden Çelik, yetkililerden, doktorlardan tedavisi için yardım bekliyor.

Yayladan dönüşte meydana gelen kaza sonrasında dünyasının karardığını ifade eden Çelik, traktör sürücünün öldüğü kazada ağır yaralandığını söyledi. 2008 yılında meydana gelen kaza sonrasında bir dizi operasyon geçirdiğini ifade eden Çelik, "Son 4 yıldır evdeyim dışarı çıkamıyorum. Torunum ve kızımın yardımı ile zorla ihtiyaçlarımı görebiliyorum. Ayağa kalkıp gezmek istiyorum. Bu süreçte çok yıprandım. Bana doktorların yardım etmesini istiyorum. 4 yıldır yatağa bağlıyım" dedi.

Yaşlı kadının torunu Muhammet İsa Şimşek, anneannesinin sağlığına kavuşması için yetkililerden yardım beklediklerini ifade ederek, "Daha öncede doktorlara gittik ama bir sonuç alamadı. Şuanda bizim sesimizi duyanlardan yardım bekliyoruz. Anneannemin tekrar sağlığına kavuşmasını arzu ediyoruz. Tedavisi olabileceğini düşündüğümüz bu hastalıktan kurtulması için yardım bekliyoruz" diye konuştu

Trafik kazası sonrasında bacakları şişen kadın yardım bekliyor

Kaynak: İHA

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