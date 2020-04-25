Trafik kazası sonrasında bacakları şişen kadın yaşam savaşı veriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Trafik kazası sonrasında bacakları şişen kadın yaşam savaşı veriyor - Haberler
Tokat, Güncel, Haber

Trafik kazası sonrasında bacakları şişen kadın yaşam savaşı veriyor

Tokat'ta geçirdiği trafik kazası sonrasında bacakları şişerek yürüyemez hale gelen kadın, tedavisi için doktorlardan yardım bekliyor.

25.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:55
Trafik kazası sonrasında bacakları şişen kadın yaşam savaşı veriyor

Tokat'ta geçirdiği trafik kazası sonrasında bacakları şişerek yürüyemez hale gelen kadın, tedavisi için doktorlardan yardım bekliyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde ikamet eden 5 çocuk annesi 62 yaşındaki Sennaz Çelik, 2008 yılında trafik kazası geçirdi. Traktörden düşerek römorkun tekerinin karın bölgesinden geçmesi sonucu ağır yaralanan kadın bir dizi operasyon geçirdi. Yaklaşık 4 yıl önce bacaklarında şişlik oluşmaya başlayan kadın bir süre sonra yürüyemez hale hale geldi. İhtiyaçlarını kızı ve torunun yardımı ile karşılayabilen Çelik, damar bozukluğu nedeniyle oluşan Nefödem hastalığı ile mücadele ediyor. İstanbul'da ve Tokat'ta tedavi gördüğünü ifade eden Çelik, yetkililerden, doktorlardan tedavisi için yardım bekliyor.

Yayladan dönüşte meydana gelen kaza sonrasında dünyasının karardığını ifade eden Çelik, traktör sürücünün öldüğü kazada ağır yaralandığını söyledi. 2008 yılında meydana gelen kaza sonrasında bir dizi operasyon geçirdiğini ifade eden Çelik, "Son 4 yıldır evdeyim dışarı çıkamıyorum. Torunum ve kızımın yardımı ile zorla ihtiyaçlarımı görebiliyorum. Ayağa kalkıp gezmek istiyorum. Bu süreçte çok yıprandım. Bana doktorların yardım etmesini istiyorum. 4 yıldır yatağa bağlıyım" dedi.

Yaşlı kadının torunu Muhammet İsa Şimşek, anneannesinin sağlığına kavuşması için yetkililerden yardım beklediklerini ifade ederek, "Daha öncede doktorlara gittik ama bir sonuç alamadı. Şu anda bizim sesimizi duyanlardan yardım bekliyoruz. Anneannemin tekrar sağlığına kavuşmasını arzu ediyoruz. Tedavisi olabileceğini düşündüğümüz bu hastalıktan kurtulması için yardım bekliyoruz" diye konuştu.

(Nurhan İçmez/İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haberler
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam Haberler
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam
Tartışma yaratan görüntü sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu Haberler
Tartışma yaratan görüntü sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı Haberler
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı
Teröristlerden üs bölgesine taciz ateşi: 1 askerimiz şehit oldu Haberler
Teröristlerden üs bölgesine taciz ateşi: 1 askerimiz şehit oldu
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı Haberler
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı
'Kim Jong Un öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
"Kim Jong Un öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Tartıştığı babasının arabasını kundakladı
Tartıştığı babasının arabasını kundakladı
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere 'paralel devlet' demesine cevap verdi
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere "paralel devlet" demesine cevap verdi
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Engin Altay Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Kibariye Aslı Enver Haluk Levent Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Fatih Terim Loris Karius Ergin Ataman Sergen Yalçın
Daha Fazla Karar Ramazan Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Trafik kazası sonrasında bacakları şişen kadın yaşam savaşı veriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 13:02:40. #1.15#
title