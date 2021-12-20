Trafik kazası sonrası savcıyı darp eden şüphelilere 25'er yıl hapis istemiyle dava

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - MALTEPE'de 12 Aralık'ta trafik kazasına karıştıkları Cumhuriyet Savcısı M.G.'yi darp ettiği, hakaretlerde bulunduğu, otomobiline tekme attığı ve otomobilinden inmesine izin vermediği iddiasıyla tutuklanan 2 şüpheli hakkında 5 ayrı suçtan 25 yıl 10'ar ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Savcı M.G.'nin "Vurmayın ben Cumhuriyet Savcısıyım sakin olun dediği, şüphelilerin de "Kim olursan ol öldürürüz seni" diyerek tehdit ve küfür ettiği anlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki M.G.'nin 12 Aralık 2021 günü Maltepe'de otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada Suat Akkaya'nın kullandığı otomobilin aynasına çarptığı anlatıldı.

'KİM OLURSAN OL ÖLDÜRÜRÜZ SENİ'

SAVCI SİLAHI OLDUĞUNU SÖYLEYİNCE BIRAKTILAR

5 AYRI SUÇTAN 25'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Tutuklu şüpheliler önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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