Trafik kazası sonrası sağlık çalışanını böyle bıçakladı
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Trafik kazası sonrası sağlık çalışanını böyle bıçakladı

Trafik kazası sonrası sağlık çalışanını böyle bıçakladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da bir ambulans hasta taşırken kazaya karıştı ve hastayı yetiştirmek için kartvizitini bırakarak kaza yerinden ayrıldı.

Avcılar'da bir ambulans hasta taşırken kazaya karıştı ve hastayı yetiştirmek için kartvizitini bırakarak kaza yerinden ayrıldı. Kazaya karışan aracın sürücüsü bir süre sonra ambulans bekleme noktasına gelerek önce kavga etti, daha sonra sağlık çalışanını bıçaklayıp kaçtı. Şehir magandasının bıçakladığı anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Olay, dün Avcılar Merkez Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında yaşandı. Hasta taşıyan özel bir ambulans yolda bir araçla çarpıştı. Acil hastası olduğunu belirten ambulans şoförü aracının hasarının karşılanması için merkezlerine gelmesini belirtip, kartını bırakarak kaza alanından uzaklaştı. İlerleyen saatlerde ambulans şoförlerinin bekleme merkezine giden araç sürücüsü Tolga K. ve babası olay yerinde sağlık çalışanı Rıza Göktaş'la tartışmaya başladı. Tartışma sonunda cebinden bıçak çıkaran Tolga K., sağlık çalışanı Göktaş'ı bacağından bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Bacağından yaralanan sağlık çalışanı arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

"Günlük hayatta bu olaylara alıştık artık"

Olayla ilgili konuşan acil tıp teknisyeni Rıza Göktaş, "Avcılar bölgesinde paramedik görev yapıyorum. Dün akşam saat 18.00 ile 18.30 arasında ekibim kazaya gitti. Ekipler, kaza yapan baba ve oğlunu merkeze yönlendiriyor. Daha sonra baba ve oğlu bize hakaretlerde bulunuyor. Ben oğluna, sakin olması gerektiğini, küfür etmemesi gerektiğini söylüyorum. Daha sonra babası sakinleştirebilirsen sakinleştir diyor ve beni döndürüyor. Beni döndürmesiyle, çocuğunun bıçağı arkadan vurmasıyla bir oluyor. Biz zaten günlük hayatta bu tarz olaylarla çok sık karşılaşıyoruz. Alıştık bir şekilde ama başımıza gelince bunun daha kötü olduğunu anladık. Avcılar polisinden Allah razı olsun kısa bir sürede yakaladılar malum şahsı. Ama bugün gün içerisinde serbest kaldığını öğrendim. Devletin bu konuda gereğini yapacağını düşünüyorum şahsen. Umarım adaletin kısa sürede tecelli edeceğini düşünüyorum" dedi.

Şüphelinin serbest kalmasından yakınan Göktaş, "Çok sayıda suç kaydının olduğunu öğrendim. Bunun gibi bir sürü suça karışmış. Adam yaralama, uyuşturucu gibi bir sürü suçu bulunuyor. Sadece kendisinin değil, babasının da bir sürü sabıka kaydı bulunuyor. Bu şekilde serbest dolaşmamasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Şehir magandası serbest bırakıldı

Sağlık çalışanı Rıza Göktaş'ı bıçaklayan şahıs ise suç makinası çıktı. Daha önce 15 ayrı suç kaydı bulunan Tolga K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolga K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Tüm yaşanan olaylar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Trafik kazası sonrası sağlık çalışanını böyle bıçakladı
Trafik kazası sonrası sağlık çalışanını böyle bıçakladı
Trafik kazası sonrası sağlık çalışanını böyle bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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