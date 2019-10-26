Trafik kazası sonrası organları bağışlanan Aleyna'nın davası

26.10.2019 19:34

Antalya'da, geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarıyla hastalara umut olan 17 yaşındaki Aleyna Hatun Budanır'ın ailesi, kızlarının ölümüyle ilgili davada yargılanan sürücüye 2 yıl 1 ay hapis, servis sürücüsüne ise beraat kararı verilmesine tepki gösterdi.

Aleyna Hatun Budanır'ın annesi Hülya Budanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık sorunları ve kızının ölümüne neden olan kişileri görmeye dayanamadığı için son duruşmaya katılmadığını söyledi.

Kızının ölümüne neden olan kişilere verilen cezanın çok yetersiz olduğunu savunan Budanır, "Sanıklardan birine 2 yıl 1 ay verildi, o kısa sürede yatıp çıkacak. Servis sürücüsüne ise beraat kararı verildi, onun şokunu hala atlatamadık. Asıl ceza servis sürücüsüne verilmesi gerekirdi, tali yola girmesi gerekirken kızımı anayolda bırakmış. Bir canın bedeli beraat veya 2 yıl olmaması lazım." diye konuştu.

Budanır, "Aleyna bunu hak etmedi, binlerce Aleyna var ve artık Aleynalar gitmesin diye bu davanın takipçisi olacağız. Bu dosyanın kapanmaması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"Açlık grevine başlayacağım"

Baba Şahimerdan Budanır ise iki gün önce Antalya'da sonuçlanan davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, "Bütün adli mercilere başvuracağım. Eğer Türkiye'de bir sonuç alamazsam İnsan Hakları Mahkemesine gideceğim. Hafta içi Antalya'da kapalı yolda açlık grevine başlayacağım. Mutlaka biri sesimi duyacak." ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatı Barış Otlu da mahkemenin kararına itiraz edeceklerini kaydetti.

Olay

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 16 Ağustos'ta tali yoldan karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpması sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve ailesinin organlarının bağışlanmasını istediği Budanır'ın organları, nakil bekleyen hastalar için umut olmuştu. Genç kızın kalbi, karaciğeri, böbreği ve korneaları hastalara nakledilmişti.

Gözaltına alınan servis aracı şoförü Mahmut Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, otomobil sürücüsü Hakan K. ise tutuklanmıştı. Antalya 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında sanıklar Mahmut Y'ye yönelik uygulanan adli kontrol kaldırılmış, Hakan K, tahliye edilmişti. Mahkemenin iki gün önceki karar duruşmasında ise sanıklardan Hakan K'ye "taksirle öldürme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmiş, sanık Mahmut Y. ise beraat etmişti.

Kaynak: AA