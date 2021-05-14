Trafik kazası sonrası çıkan yaralamalı kavgaya 2 tutuklama
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Trafik kazası sonrası çıkan yaralamalı kavgaya 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / İREM KOCA - Haberler | 3. Sayfa

Trafik kazası sonrası çıkan yaralamalı kavgaya 2 tutuklama Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan kavgada Irak uyruklu bir kişiyi darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Trafik kazası sonrası çıkan yaralamalı kavgaya 2 tutuklama

MERSİN - Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan kavgada Irak uyruklu bir kişiyi darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Irak vatandaşı M.M.K., ailesiyle birlikte Antalya'da tatil yapmak üzere ülkesinden yola çıktı. Dün Habur Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan M.M.K., özel aracıyla seyir halindeyken Mersin'in Bozyazı ilçesi Gözsüzce Mahallesi Sırtlan mevkiinde maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kazanın ardından Iraklı ile diğer otomobilde bulunan M.F.O., M.B.S. ve S.O. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Irak vatandaşı 3 kişi tarafından darp edildi. Kavgada, başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan M.M.K, ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya karışan M.F.O, M.B.S ve S.O. ise güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadeleri ardından Anamur Adliyesine sevk edilen şahıslardan M.F.O. ve M.B. 'kasten adam öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme ve halkı kin ve nefrete teşvik etmek' suçlarından tutuklanırken, S.O. isimli şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Trafik kazası sonrası çıkan yaralamalı kavgaya 2 tutuklama
Trafik kazası sonrası çıkan yaralamalı kavgaya 2 tutuklama
Trafik kazası sonrası çıkan yaralamalı kavgaya 2 tutuklama
Trafik kazası sonrası çıkan yaralamalı kavgaya 2 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İREM KOCA

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