Trafik kazası sonrası çıkan kavgaya 3 gözaltı (2)

SİLİFKE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMASilifke Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Mayıs'ta meydana gelen çift taraflı trafik kazasının ardından bu kazada Irak vatandaşına saldırı olayı ile ilgili yayımlanan haber ve paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın...

SİLİFKE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Mayıs'ta meydana gelen çift taraflı trafik kazasının ardından bu kazada Irak vatandaşına saldırı olayı ile ilgili yayımlanan haber ve paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması ihtiyacının hasıl olduğunu duyurdu. Başsavcılık yaptığı yazılı açıklamada, "Mersin il sınırlarında 13 Mayıs 2021 tarihinde meydana gelen çift taraflı trafik kazası sonrası taraflar arası yaşanan tartışmada Irak vatandaşı M.M.K.'nin şüpheliler F.O., M.B. ve S.O. tarafından darp edilmesi ile ilgili mülhakatımız Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılarak şüpheliler gözaltına alınmıştır. M.M.K'nin alınan doktor raporunda vücudunda kemik kırığı bulunduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Şüphelilerin Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade alma işlemleri devam etmekte olup soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir" dedi.

Soner AYDIN-Mithat ÜNAL/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı