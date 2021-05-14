Trafik kazası sonrası çıkan kavgaya 3 gözaltı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Trafik kazası sonrası çıkan kavgaya 3 gözaltı (2)

Trafik kazası sonrası çıkan kavgaya 3 gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİLİFKE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMASilifke Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Mayıs'ta meydana gelen çift taraflı trafik kazasının ardından bu kazada Irak vatandaşına saldırı olayı ile ilgili yayımlanan haber ve paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın...

SİLİFKE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Mayıs'ta meydana gelen çift taraflı trafik kazasının ardından bu kazada Irak vatandaşına saldırı olayı ile ilgili yayımlanan haber ve paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması ihtiyacının hasıl olduğunu duyurdu. Başsavcılık yaptığı yazılı açıklamada, "Mersin il sınırlarında 13 Mayıs 2021 tarihinde meydana gelen çift taraflı trafik kazası sonrası taraflar arası yaşanan tartışmada Irak vatandaşı M.M.K.'nin şüpheliler F.O., M.B. ve S.O. tarafından darp edilmesi ile ilgili mülhakatımız Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılarak şüpheliler gözaltına alınmıştır. M.M.K'nin alınan doktor raporunda vücudunda kemik kırığı bulunduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Şüphelilerin Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade alma işlemleri devam etmekte olup soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir" dedi.

Soner AYDIN-Mithat ÜNAL/MERSİN,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 3 Filistinli daha şehit oldu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 3 Filistinli daha şehit oldu
'Pençe' operasyonlarında PKK'lıların kullandığı 14 odalı mağara tespit edildi
'Pençe' operasyonlarında PKK'lıların kullandığı 14 odalı mağara tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19'la mücadele) Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Sergey Lavrov Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Kenan Doğulu Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trafik kazası sonrası çıkan kavgaya 3 gözaltı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 17:55:00. #1.16#

title