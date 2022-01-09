Son dakika... Elazığ'da iki otomobilin çarpışması kameralara yansıdı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması kameralara yansıdı

ELAZIĞ Elazığ'da iki otomobilin çarpışması kameralara yansıdı.

Kaza, merkeze bağlı Bosna Hersek Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACM 769 ile 23 ACJ 861 plakalı otomobil çarpıştı. Yaralananın olmadığı maddi hasarlı kaza, başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.