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Son dakika... Elazığ'da iki otomobilin çarpışması kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Elazığ'da iki otomobilin çarpışması kameralara yansıdıELAZIĞ Elazığ'da iki otomobilin çarpışması kameralara yansıdı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması kameralara yansıdı

ELAZIĞ Elazığ'da iki otomobilin çarpışması kameralara yansıdı.

Kaza, merkeze bağlı Bosna Hersek Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACM 769 ile 23 ACJ 861 plakalı otomobil çarpıştı. Yaralananın olmadığı maddi hasarlı kaza, başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika... Elazığ'da iki otomobilin çarpışması kameralara yansıdı

Son dakika... Elazığ'da iki otomobilin çarpışması kameralara yansıdı

Son dakika... Elazığ'da iki otomobilin çarpışması kameralara yansıdı

Son dakika... Elazığ'da iki otomobilin çarpışması kameralara yansıdı

Son dakika... Elazığ'da iki otomobilin çarpışması kameralara yansıdı

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