Trafik kazası güvenlik kamerasında

18.08.2019 13:02

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Cemal Baran'ın kullandığı 22 UL 641 plakalı otomobil, sollama yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, akaryakıt istasyonu önündeki yağmur suyu toplama kanalına çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü Baran, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada akaryakıt istasyonunun reklam tabelasının bulunduğu alan zarar gördü.

Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA