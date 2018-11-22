Trafik Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Sivas'ta motosikletin çarptığı 2 kadın ile motosikletin sürücüsü yaralandı, kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Halit Rıfat Paşa Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kadına, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü ve kadınlar yere düştü. Kazada motosiklet sürücüsü ile çarptığı 2 kadın hafif yaralandı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.