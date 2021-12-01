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Trafik kazası geçiren Hadise'den ilk açıklama geldi

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Trafik kazası geçiren Hadise'den ilk açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Hadise, yaz ayının başından beri aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'le tatil için İzmir Çeşme'nin yolunu tutmuştu. Çift, dönüş yolunda ölümden dönmüştü. Hadise, kazadan sonra açıklama yaptı.

ÇEŞME, İZMİR (Snob Magazin) - Hadise, geçtiğimiz hafta sonu sevgilisi Mehmet Dinçerler'le tatil için Çeşme'ye gitti. Dönüş yolunda çift, kaza yapıp ölümden dönmüştü. İş insanının kullandığı aracının ön lastiği patlamıştı.

Haber den sonra ilk açıklama Hadise'den geldi. Şarkıcı, "Kimseyi merak ve kaygı içinde bırakmak istemem. Ufak bir kaza atlattık ama çok iyiyiz. Herhangi bir sağlık sorunu yaşamadım. Merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim" diye yazdı.

Trafik kazası geçiren Hadise'den ilk açıklama geldi

Trafik kazası geçiren Hadise'den ilk açıklama geldi

Sevgilisiyle trafik kazası geçiren Hadise'den ilk açıklama: Çok iyiyiz, sağlık sorunu yaşamadım

Sevgilisiyle trafik kazası geçiren Hadise'den ilk açıklama: Çok iyiyiz, sağlık sorunu yaşamadım

 Trafik kazası geçiren Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ölümden döndü

Trafik kazası geçiren Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ölümden döndü

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