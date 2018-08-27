Trafik Kazası: 7 Yaralı - Bursa

Trafik Kazası: 7 Yaralı - Bursa

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Rüştü Hoşca (64) yönetimindeki 16 TG 944 plakalı kamyonet, Karacabey-Bandırma karayolu Trakya Birlik kavşağında Cemil Kınır'ın (66) kullandığı 16 KZ 127 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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