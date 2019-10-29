Trafik kazası: 6 yaralı

Trafik kazası: 6 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

29.10.2019 18:27

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kadir Çakallı yönetimindeki 02 DE 173 plakalı hafif ticari araç, Yukarısöğütlü köyü yolunda, karşı yönden gelen Aydın Şahin idaresindeki 02 DE 070 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Ömer Orhan, Neslihan Orhan, Cemile Şahin ve Haci Kara yaralandı.

Ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

VİDEO: Trafik kazası: 6 yaralı
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