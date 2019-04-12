Trafik Kazası: 5 Yaralı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Ovacık yönüne giden İlimdar Yıldırım (35) idaresindeki 78 BD 291 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Karşıdan gelen 78 AH 293 plakalı otomobilin sürücüsü ise Yıldırım'ın aracına çarpmamak için manevra yaparak, aracıyla yaklaşık 2 metre yükseklikten yol kenarına düştü.

Kazada, Hüseyin (61), Sezai (29), Yasemin (24), Zeynep (6) ve Zehra Bilgücü (6) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hüseyin Bilgücü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA