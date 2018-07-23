Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Mustafa Yıldırım yönetimindeki 11 AL 402 plakalı otomobil Gölpazarı-Bilecik karayolunun 15. kilometresinde Ali Küçük yönetimindeki plakasız saman balyası yüklü traktör ve karşı yönden gelen Hüsamettin Karaaslan'ın kullandığı 26 KS 497 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücü Yıldırım ile aynı araçtaki Ayşe Yıldırım, Ali Küçük ve eşi Mevlidiye Küçük ile Hüsamettin Karaaslan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.