Trafik kazası Bolu'da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda trafik kazası meydana geldi.

Bolu'da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Bolu-Seben yolu üzeri Seyir Tepesi mevkisinde etkili olan sağanak nedeniyle 06 EL 844 ile 07 ABS 47 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden bir tanesi takla atarken, diğeri de şarampole düştü. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 06 EL 844 plakalı araçta bulunan F. Y. yaralandı.

Kaynak: AA