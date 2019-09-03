Trafik kazası
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Muharrem K. (61) idaresindeki 34 KV 3101 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik kara yolunda karşı yönden gelen Eren Dinkçi'nin (23) kullandığı 16 FDK 82 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, savrulan motosiklette bulunan sürücü Eren Dinkçi ile Erkan Yoldoruk (48) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan ve bacağı koptuğu öğrenilen Yoldoruk, ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Sürücü Dinkçi'nin tedavisi ise Orhangazi'de sürüyor.