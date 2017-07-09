Trafik Kazası: 4 Yaralı - Yozgat

- Olay yerinden görüntüler YOZGAT (AA) – Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Ömer K. (28) yönetimindeki 66 AT 707 plakalı otomobil, E-88 karayolunda şehir merkezinden Erdoğan Akdağ Mahallesi istikametine seyir halinde iken önde giden Ali A. yönetimindeki 66 LF 420 plakalı tırın dorsesine çarptı.



Kazada otomobil sürücü ve aynı araçtaki Yıldıray D. (20), Mahinur A. (22) ve Serhat Y. yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Yozgat Şehir ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma hastanelerine kaldırıldı.