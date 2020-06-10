Trafik kazası: 4 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
10.06.2020 21:14 | Son Güncelleme: 10.06.2020 21:35
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Ömer Uyumaz idaresindeki 63 M 1892 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünü henüz tespit edilemeyen 42 HL 328 plakalı otomobil, Kahta Adıyaman kara yolunun 13. kilometresinde çarpıştı.
Kazada sürücü Uyumaz ile araçlarda bulunan Halil Durmuş, Sadık Gümüş ve Mahmut Ekici yaralandı.
Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA