Trafik kazası 4 yaralı

Trafik kazası 4 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

11.11.2019 13:59 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:04
Trafik kazası 4 yaralı

'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza ilçe merkezinde meydana geldi. Y.S.(33) yönetimindeki 49 D 6964 plakalı minibüs önünde seyretmekte olan M.C. (50)yönetimindeki 58 EC 240 plakalı traktöre çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Y.S, minibüste bulunan C.I.(24), S.B.(16) ve traktör sürücüsü M.C. yaralandı. Yaralılar Gürün Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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