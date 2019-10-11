Trafik kazası: 4 yaralı
Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uşak-İzmir kara yolu Kovukdere mevkisinde Remzi Saat (24) idaresindeki 03 BT 077 plakalı sucuk yüklü minibüs, Şükrü Kaya'nın (54) kullandığı 07 HEK 05 plakalı tırla çarpıştı.
Arkadan gelen İmbat Balta (50) yönetimindeki 71 DK 049 otomobil de kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere çarptı.
Kazada, Remzi Saat minibüste sıkıştı, otomobil sürücüsü İmdat Balta ile aynı araçta bulunan Neriman Balta (48) ve Salih İhsan Balta (11) yaralandı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan Remzi Saat itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Salihli ve Kula Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılardan Remzi Saat'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Uşak-İzmir kara yolu bir saat trafiğe kapandı.