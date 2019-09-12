Trafik kazası: 4 yaralı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, tırın otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, tırın otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bursa-İzmir kara yolunda Suat Uçkun kontrolündeki 16 PD 213 plakalı sunta yüklü tır, Bakırköy kavşağından dönen Bülent Kahveci idaresindeki 26 TE 365 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tır devrilirken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazanın ardından araçlarda sıkışan otomobilin sürücüsü Kahveci ile Rıza Kahveci, Mustafa Şimşek ve tırın sürücüsü Uçkun ekiplerce kurtarıldı.
Durumlarının ağır olduğu öğrenilen yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.