Trafik kazası: 4 yaralı
Giresun Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Giresun Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kavaklar Mahallesi'nde Mehmet Tavman (77) idaresindeki 34 ALU 226 plakalı cip kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü Tavman ile araçtaki Rahime Tavman (70), Meva Tavman, (27) ve Habibe Takmaz (63) yaralandı.
Yaralılar Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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