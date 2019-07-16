Trafik kazası: 4 yaralı
Elazığ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Elazığ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmut Canbay idaresindeki 23 BJ 432 plakalı otomobil, Çarşı Mahallesi Aksaray Caddesi'nde Emral Yılmaz iradesindeki 34 ZR 0101 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Yılmaz'ın kullandığı araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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