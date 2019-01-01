Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sinan Bilgiç idaresindeki 02 HD 312 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde, Ali Çetin'in (41) kullandığı 27 AG 083 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücülerden Çetin ile Hanım Kuruş (62), Sabiha Bilgiç (48) ve Hasan Kalkan (34), 112 acil servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA