Trafik Kazası: 4 Yaralı

Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kırıkkale'de, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mithat Biçer idaresindeki 71 AG 957 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri karayolu Yenimahalle Mezarlığı girişinde sürücüsü belirlenemeyen 06 GS 940 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Biçer ile diğer araçtaki isimleri belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Bir süreliğine kapatılan Kırıkkale-Kayseri karayolu, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

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