Trafik Kazası: 4 Yaralı
Adıyaman'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Mehmet Demirbüken (43) idaresindeki 63 EN 142 plakalı tır, Adıyaman-Çelikhan karayolunun 12'nci kilometresinde karşı istikametten gelen Müslüm Taşcan yönetimindeki 38 PP 493 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Taşcan ile aynı araçta bulunan Mehmet Tilki, Ramazan Ekiz ve Süleyman Koca yaralandı.
Sağlık ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Taşcan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, yaklaşık bir saat sonra ulaşıma açıldı.