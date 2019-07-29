Trafik kazası: 4'ü polis 6 yaralı

Sivas'ta göreve giden özel harekat polislerini taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 4'ü polis 6 kişi yaralandı.

Özel harekat polislerini taşıyan minibüs, Sivas-Erzincan kara yolu yan servis yolunda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 58 NK 799 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, 4'ü özel harekat polisi 6 kişi yaralandı. Kaza haberini duyarak olay yerine gelen özel harekat polisleri, sırt çantalarındaki ilk yardım malzemeleriyle meslektaşlarına müdahale etti.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunun bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA