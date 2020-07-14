Trafik kazası: 3 yaralı
Adana'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
14.07.2020 21:04 | Son Güncelleme: 14.07.2020 21:35
Adana'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Şakir Dibo yönetimindeki 34 YB 1432 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu hastane çıkışı yakınlarında, yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada, yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Zühal Dibo ve Meryem Koç 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA