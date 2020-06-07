Trafik kazası: 3 yaralı
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Trafik kazası: 3 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

07.06.2020 15:44 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:48

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Öztürk Barak (39) idaresindeki 42 BY 165 plakalı hafif ticari araç, Ağılbaşı Mahallesi kavşağında kontrolden çıkarak yol kenarında bir evin bitişiğindeki tarım aletlerinin bulunduğu depoya çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hatice (62) ve Hakan Ergül (41) yaralandı.

Araçta sıkışan Hatice ve Hakan Ergül, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hatice ve Hakan Ergül, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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