Trafik kazası 3 yaralı Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında, dereye uçan aracın içerisinde ki 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında, dereye uçan aracın içerisinde ki 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Malatya karayolu, Ulaş ilçesi geçişinde meydana geldi. Kazada N.G. (48)Yönetimindeki otomobil Tecer köyü yol ayrımında buzlanma nedeniyle kayarak dereye düştü. Araçta bulunan N.G., S.S. (65) ve H.G. (16) yaralandı. Yararılar Ulaş Belediyesi İtfaiye ekiplerinin operasyonu ile kurtarılarak Ulaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA