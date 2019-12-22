Trafik kazası: 3 yaralı
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Trafik kazası: 3 yaralı

TEM Otoyolu'ndaki trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

22.12.2019 23:33 | Son Güncelleme: 22.12.2019 23:35
Trafik kazası: 3 yaralı

TEM Otoyolu'ndaki trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu istikameti İkitelli mevkisinde, 3 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazada, otomobildeki yolculardan 3'ü yaralandı.

verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Sürücüler de ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

Kaza dolayısıyla otoyolda bir süre yoğunluk oluştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Trafik kazası: 3 yaralı
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