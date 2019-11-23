Trafik kazası; 3 yaralı
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Trafik kazası; 3 yaralı

Kaza yapan otomobiller Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin kaza yerindeki çalışması Yaralıların ambulansla hastaneye sevk edilmesi BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

23.11.2019 09:01 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:03
Trafik kazası; 3 yaralı

Kaza yapan otomobiller

, itfaiye ve sağlık ekiplerinin kaza yerindeki çalışması

Yaralıların ambulansla hastaneye sevk edilmesi BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Trafik kazası; 3 yaralı
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