Trafik kazası; 3 yaralı
Kaza yapan otomobiller Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin kaza yerindeki çalışması Yaralıların ambulansla hastaneye sevk edilmesi BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
23.11.2019 09:01 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:03
Kaza yapan otomobiller
Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin kaza yerindeki çalışması
Yaralıların ambulansla hastaneye sevk edilmesi BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Trafik kazası; 3 yaralı