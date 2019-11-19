Trafik kazası: 3 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İlhan Arslan idaresindeki 02 AAY 595 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Bahattin Yılmaz (33) ve Barış Ferhat Fırat (18) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Videosu: Trafik kazası: 3 yaralı