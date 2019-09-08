Trafik kazası: 3 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Savaş Şahin (27) idaresindeki 02 ASS 203 plakalı otomobil, Baraj yolunun üçüncü kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Tuğba Kıymaz (18) ve Muhammed Çınar Çiftçi (5) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.