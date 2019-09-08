Trafik kazası: 3 yaralı

Trafik kazası: 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

08.09.2019 17:17
Trafik kazası: 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Savaş Şahin (27) idaresindeki 02 ASS 203 plakalı otomobil, Baraj yolunun üçüncü kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Tuğba Kıymaz (18) ve Muhammed Çınar Çiftçi (5) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik kazası: 3 yaralı
Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et