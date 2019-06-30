Trafik kazası: 3 yaralı
Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Serdar Ekici yönetimindeki 66 DK 495 plakalı hafif ticari araç şehir merkezi Adliye kavşağı yakınlarında önce refüjdeki bariyere ardından karşı yola geçerek Eyüp Gökçegöz (44) yönetimindeki 66 DP 371 plakalı otomobile çarptı.
Kazada Gökçegöz ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Ekici gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
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