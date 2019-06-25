Trafik kazası: 3 yaralı

Kırklareli'ndeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kader Ertürk (48) idaresindeki 39 EV 330 plakalı otomobil İnece beldesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yağmur suyu kanalına devrildi.

Kazada Ömer Körler (90) ile Hatiye Çatak (62) otomobilde sıkıştı.

Vatandaşların da yardımıyla sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA